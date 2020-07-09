Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek 2020?

Mayıs ayında kutlanan Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi corona virüsten dolayı erken verilmişti. Kurban Bayramı'na yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü verilecek olan emekli ikramiyesine çevrildi. Temmuz ayında ise emekliler zamlı maaşlarını alacaklar. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Arife günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Pazartesi gününden itibaren 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci ikramiyesinin yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimine ilişkin kesin tarihi SGK duyuracak. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

İşçi ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 5.75 zam alacak.

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 333 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur aylığı da bin 539 liradan bin 627 liraya çıkacak.