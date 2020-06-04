Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Memura ne kadar zam gelecek?

Dün açıklanan enflasyon rakamlarına göre; enflasyon yıllık 11,39, aylık yüzde 1,36 arttı. Enflasyon oranlarının etkili olduğu alanlardan biri ise emekli ve memur maaşı zammının belirlenmesidir.Emeklilerin gündeminde yer alan konular arasın temmuz maaş zammı yer alıyor. Peki memur ve emekli temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ MAAŞI ZAM ORANLARI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağkur emeklilileri, ilk 6 ayda oluşan enflasyon oranında zam alacak. Zam için haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Haziran ayının enflasyon rakamlarının ise temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAM ORANI NEDİR?

2020 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 zam, ikinci altı ayında yüzde 4 zam alacak. Bu yüzdelere enflasyon oranlarının eklenmesiyle maaşlarda yaşanacak değişimler merak ediliyor.

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ HANGİ ALANLARDA OLDU?

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %3,74 ile eğlence ve kültür, %6,69 ile ulaştırma ve %7,68 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,41 ile alkollü içecekler ve tütün, %20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,45 ile konut oldu.

AYLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ HANGİ ALANLARDA OLDU?

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mayıs ayında azalış gösteren ana grup olmadı. En az artış gösteren gruplar ise %0,16 ile lokanta ve oteller, %0,22 ile sağlık ve %0,24 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %6,85 ile giyim ve ayakkabı, %3,30 ile ulaştırma ve %1,92 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,21, aylık %1,52 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,79, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.