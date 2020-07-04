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    HaberlerEkonomi Haberleri Emekli maaÅŸÄ± zamamÄ± ne kadar 2020? Ä°ÅŸte temmuz ayÄ± zamlÄ± SSK ve BaÄŸkur emekli maaÅŸÄ±...
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    04.07.2020 - 09:43 |

    Emekli maaÅŸÄ± zamamÄ± ne kadar 2020? Ä°ÅŸte temmuz ayÄ± zamlÄ± SSK ve BaÄŸkur emekli maaÅŸÄ±...

    Emekli maaÅŸÄ±na gelecek zam oranÄ± gÃ¼ndemde yer alÄ±yor. DÃ¼n haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Haziran ayÄ± enflasyon verileri ile birlikte ilk 6 ayÄ±n enflasyon oranÄ± belli oldu. Emekli maaÅŸÄ±nÄ±n belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla emekli maaÅŸÄ±na gelecek zam oranÄ± belli oldu. Ä°ÅŸte 2020 temmuz emekli maaÅŸÄ± zam oranlarÄ±...

    Emekli maaÅŸÄ± zamamÄ± ne kadar 2020? Ä°ÅŸte temmuz ayÄ± zamlÄ± SSK ve BaÄŸkur emekli maaÅŸÄ±...

    Haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± TÃœÄ°K tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. Emekli maaÅŸÄ± zam miktarÄ± ise ilk 6 ayÄ±n enflasyon verilerine gÃ¶re belirleniyor. DÃ¼n aÃ§Ä±klanan enflasyon oranÄ± ile beraber temmuz ayÄ±nda emeklilere yapÄ±lacak zam oranÄ± belli oldu. Milyonlarca emekli maaÅŸlarÄ±na gelecek zam oranlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸte SSK, BaÄŸ-Kur 2020 emekli maaÅŸÄ± zamlÄ± hali...

    Â EMEKLÄ° MAAÅžI ZAMMI NE KADAR?

    SSK ve BaÄŸ - Kur emeklilerine ise yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ± iÃ§in yÃ¼zde 5.75 maaÅŸ zammÄ± yansÄ±tÄ±lacak.

    MEMUR EMEKLÄ° MAAÅžI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz zammÄ±yla eÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmayan, iki Ã§ocuklu en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ± 4 bin TLâ€™den 4 bin 230 TLâ€™ye yÃ¼kselirken, en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli memur aylÄ±ÄŸÄ± da 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya yÃ¼kselecek.

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    Emekli maaÅŸÄ± zamamÄ± ne kadar 2020 Ä°ÅŸte temmuz ayÄ± zamlÄ± SSK ve BaÄŸkur emekli maaÅŸÄ±...

    En dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli aylÄ±ÄŸÄ± 2000 Ã¶ncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TLâ€™den 2 bin 233 TLâ€™ye, en dÃ¼ÅŸÃ¼k BaÄŸ - Kur aylÄ±ÄŸÄ± bin 539 TLâ€™den bin 627 TLâ€™ye, en dÃ¼ÅŸÃ¼k tarÄ±m BaÄŸ - Kurâ€™lusu aylÄ±ÄŸÄ± da bin 451 TLâ€™den bin 534 TLâ€™ye Ã§Ä±kacak.

    Emekli maaÅŸÄ± zamamÄ± ne kadar 2020 Ä°ÅŸte temmuz ayÄ± zamlÄ± SSK ve BaÄŸkur emekli maaÅŸÄ±...

    Emekli maaÅŸÄ± zamamÄ± ne kadar 2020 Ä°ÅŸte temmuz ayÄ± zamlÄ± SSK ve BaÄŸkur emekli maaÅŸÄ±...

    DiyarbakÄ±r'da vaka sayÄ±larÄ± artÄ±yor!DiyarbakÄ±r'da yanlÄ±ÅŸ maske kullanÄ±mÄ± ve sosyal mesafenin göz ardÄ± edilmesi sonucu artmaya baÅŸlayan koronavirüs vakalarÄ± nedeniyle pandemi hastaneleri doluluÄŸa yakÄ±n bir oranda hizmet vermeye baÅŸladÄ±. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± ve Ä°l Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, kentte özellikle son 4 gün içerisinde kiÅŸisel dikkatsizlik nedeniyle vakalarda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu artÄ±ÅŸ oranÄ± yüzde 15 civarÄ±ndadÄ±r. Bu artÄ±ÅŸÄ±n tek sebebi maalesef yanlÄ±ÅŸ maske kullanÄ±mÄ±dÄ±r" dedi.
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