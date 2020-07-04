Emekli maaÅŸÄ± zamamÄ± ne kadar 2020? Ä°ÅŸte temmuz ayÄ± zamlÄ± SSK ve BaÄŸkur emekli maaÅŸÄ±...

Haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± TÃœÄ°K tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. Emekli maaÅŸÄ± zam miktarÄ± ise ilk 6 ayÄ±n enflasyon verilerine gÃ¶re belirleniyor. DÃ¼n aÃ§Ä±klanan enflasyon oranÄ± ile beraber temmuz ayÄ±nda emeklilere yapÄ±lacak zam oranÄ± belli oldu. Milyonlarca emekli maaÅŸlarÄ±na gelecek zam oranlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸte SSK, BaÄŸ-Kur 2020 emekli maaÅŸÄ± zamlÄ± hali...

Â EMEKLÄ° MAAÅžI ZAMMI NE KADAR?

SSK ve BaÄŸ - Kur emeklilerine ise yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ± iÃ§in yÃ¼zde 5.75 maaÅŸ zammÄ± yansÄ±tÄ±lacak.

MEMUR EMEKLÄ° MAAÅžI NE KADAR OLACAK?

Temmuz zammÄ±yla eÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmayan, iki Ã§ocuklu en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ± 4 bin TLâ€™den 4 bin 230 TLâ€™ye yÃ¼kselirken, en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli memur aylÄ±ÄŸÄ± da 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya yÃ¼kselecek.

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En dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli aylÄ±ÄŸÄ± 2000 Ã¶ncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TLâ€™den 2 bin 233 TLâ€™ye, en dÃ¼ÅŸÃ¼k BaÄŸ - Kur aylÄ±ÄŸÄ± bin 539 TLâ€™den bin 627 TLâ€™ye, en dÃ¼ÅŸÃ¼k tarÄ±m BaÄŸ - Kurâ€™lusu aylÄ±ÄŸÄ± da bin 451 TLâ€™den bin 534 TLâ€™ye Ã§Ä±kacak.



