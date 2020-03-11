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    HaberlerEkonomi Haberleri Emekli maaşını 2 gün önce çekme fırsatı
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    11.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Emekli maaşını 2 gün önce çekme fırsatı

    Akbank, SGK emekli maaşını Akbank’tan alanlara 1.000 TL’ye varan promosyon ve 350 TL’ye varan chip para fırsatı sunduğunu duyurdu.

    Emekli maaşını 2 gün önce çekme fırsatı

    Kampanyadan 31 Mart’a kadar SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyanve maaşını 3 yıl Akbank’tan almayı taahhüt edenler yararlanıyor. Aylık net geliri 1.500 TL’ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 200 TL ek promosyon, 1.500 TL - 2.500 TL arası olanlara 625 TL promosyon ve 225 TL ek promosyon, 2.500 TL ve üzerinde olanlara 750 TL promosyon ve 250 TL ek promosyon ödeniyor. Akbank Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “SGK emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz maaşları yatmadan 2 gün önce para çekme imkanına sahip” dedi.

    Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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