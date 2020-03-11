Emekli maaşını 2 gün önce çekme fırsatı

Kampanyadan 31 Mart’a kadar SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyanve maaşını 3 yıl Akbank’tan almayı taahhüt edenler yararlanıyor. Aylık net geliri 1.500 TL’ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 200 TL ek promosyon, 1.500 TL - 2.500 TL arası olanlara 625 TL promosyon ve 225 TL ek promosyon, 2.500 TL ve üzerinde olanlara 750 TL promosyon ve 250 TL ek promosyon ödeniyor. Akbank Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “SGK emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz maaşları yatmadan 2 gün önce para çekme imkanına sahip” dedi.