Emekliler: Ek ödeme oranı artırılsın

Ergün, çalışanların ve emeklilerin 2006’ya kadar harcamaları karşılığında topladıkları fişleri zarflara işlemek suretiyle vergi iadesi aldığını anımsattı. Bu sistemin yerine 2006’dan itibaren emekliler için ek ödeme, çalışanlar için asgari geçim indirimi uygulamasının getirildiğini belirten Ergün, ek ödeme için yüzde 4-5’lik oranların belirlendiğini vurguladı.

‘180 lira olsun’

Ergün, bekar bir çalışanın bu yıl 268 lira asgari geçim indirimi alırken, emeklilerin ek ödemesinin ortalama 90 lira olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Ek ödeme uygulaması, emeklileri fiş toplayıp zarf doldurmaktan kurtardı ama yüzde 4-5’lik düşük oranlar nedeniyle gelirlerinin düşmesine de neden oldu. Emeklilerimize ek ödeme olarak verilen ortalama 90 liranın bir cazibesi kalmadı. Bunun artması için yüzde 4-5’lik oranın ivedilikle yüzde 10’a yükseltilmesi gerekiyor. Oranın yüzde 10’a çıkartılmasıyla ek ödeme miktarı yaklaşık 180 liraya yükselecektir. Bugünkü ekonomik koşullarda düşük gelirli birçok emeklimizin bir derdine merhem olacaktır.”