Emeklilere ikramiye ödemeleri başladı

Bakanlığın ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) hesaplarından yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde bir ay erkene alınan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerine ilişkin duyuru paylaşıldı. Buna göre, emeklilerin 1000 liralık ikramiyeleri dünden itibaren ödenmeye başlandı.

Yapılan planlamaya göre, SSK’liler 7-10 Nisan, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da ikramiyelerini alacak.

İkramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17-18-19 Nisan olanlar için

7 Nisan’da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan’da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan’da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan’da yatacak.