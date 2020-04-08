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    HaberlerEkonomi Haberleri Emeklilere ikramiye ödemeleri başladı
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    08.04.2020 - 07:00 |

    Emeklilere ikramiye ödemeleri başladı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin 1000’er liralık Ramazan Bayramı ikramiyelerinin dünden itibaren ödenmeye başlandığını duyurdu.

    Emeklilere ikramiye ödemeleri başladı

    Bakanlığın ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) hesaplarından yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde bir ay erkene alınan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerine ilişkin duyuru paylaşıldı. Buna göre, emeklilerin 1000 liralık ikramiyeleri dünden itibaren ödenmeye başlandı.
    Yapılan planlamaya göre, SSK’liler 7-10 Nisan, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da ikramiyelerini alacak.

    İkramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17-18-19 Nisan olanlar için
    7 Nisan’da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan’da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan’da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan’da yatacak.

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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