BİST118.786-0.02EURO7.850.52USD6.860.07ALTIN399.440.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Emeklinin bayram ikramiyesi ödeniyor
    ABONE OL
    18.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Emeklinin bayram ikramiyesi ödeniyor

    Toplam 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri, dünden itibaren hesaplarına yatırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 17-29 Temmuz tarihlerinde ödeneceği açıklanan Kurban Bayramı ikramiyeleri, emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

    Emeklinin bayram ikramiyesi ödeniyor

    Bakanlık, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK’lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihlerinde, Bağ-Kur’lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihlerinde, aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını bildirmişti.

    Ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceği belirtilmişti. Bu kapsamda, Ziraat Bankası’ndan her ayın 1 ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3, 4 ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz’da ödeme gerçekleştirilecek.

    Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.

     

    Kaçkar Dağı'na tırmanırken yamaçtan düştü!Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağı'na tırmanırken 25 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralanan dağcı Mehmet Birlik (58), askeri helikopterle kurtarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Koronavirüs barometresi için ilk adım

    Koronavirüs barometresi için ilk adım

    Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

    Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

    Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

    Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

    MİT’ten Suriye’de nefes kesen operasyon: 4 çocuk ve annesi YPG’den kurtarıldı

    MİT’ten Suriye’de nefes kesen operasyon: 4 çocuk ve annesi YPG’den kurtarıldı

    Sıradaki Haber