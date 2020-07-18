Emeklinin bayram ikramiyesi ödeniyor

Bakanlık, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK’lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihlerinde, Bağ-Kur’lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihlerinde, aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını bildirmişti.

Ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceği belirtilmişti. Bu kapsamda, Ziraat Bankası’ndan her ayın 1 ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3, 4 ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz’da ödeme gerçekleştirilecek.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.