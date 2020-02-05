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    05.02.2020 - 11:26 | | DHA

    Eminönü’ndeki balıkçı teknesi davasında yeni karar

    Eminönü'ndeki tarihi balıkçıların tahliyesine ilişkin davada mahkeme, 3 nolu balıkçı teknesinin kira sözleşmesinin sona ermediğine ve kiracılık sıfatının devam ettiğine karar verdi.

    Eminönü’ndeki balıkçı teknesi davasında yeni karar

    İBB, 1 Kasım 2019'da sona eren kira sözleşmeleri gerekçesiyle Eminönü'nde faaliyet gösteren balıkçı teknelerinin tahliyesini tebliğ etmişti. Bunun üzerine 3 nolu balıkçı teknesi, İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Davacı 3 nolu teknenin avukatı, "Müvekkilimiz söz konusu yerin tahliyesi halinde çok büyük zarara uğrayacaktır. Bir yıllık kira bedelini depo ederek tahliyenin durdurulmasını talep ederiz" dedi. Davalı İBB avukatı ise yapılan işlemlerin yerinde olduğunu belirterek davanın reddini talep etti.

    TARAFLAR UZLAŞAMADI

    Hakim, taraflar arasındaki uyuşmazlığın, 20 Temmuz 2007'de tarihli kira akdi ve kiracılık sıfatının devam ettiğinin tespiti istemi olduğunu belirtti. Taraflar uyuşmazlık konusunu doğrulayarak uzlaşma sağlayamadıklarını belirttiler. Davacı 3 nolu teknenin avukatı, "Bir yıllık kira bedelini depo ederek tahliyenin durdurulmasını talep ediyoruz" diyerek davanın kabulünü talep etti. Davalı İBB avukatı ise davanın reddini istedi.

    KİRACILIK SIFATININ DEVAM ETTİĞİNE KARAR VERİLDİ

    Mahkeme, davanın kabulüne karar vererek balık ekmek satış yeri olarak kiralanan taşınmazda dava tarihi olan 4 Kasım 2019'da, 20 Temmuz 2007 tarihli kira sözleşmesinin sona ermediğinin ve kiracılık sıfatının devam ettiğinin tespitine karar verdi. Tarafların bu karara iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde itiraz hakkı bulunuyor.

     

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