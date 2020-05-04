Emlak Katılım, ilk sukuk ihracını tamamladı

Emlak Katılım açıklamasına göre, banka, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 26 Mart 2020'de almış olduğu 2 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Bu kapsamda 63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı yapan Emlak Katılım, talepleri 28-29 Nisan'da topladı.

Planlanan ihraç tutarının üzerinde taleple karşılaşan Emlak Katılım, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla yıl sonuna kadar toplam 1 milyar liralık sukuk ihracı yapmayı planlıyor.

"Tüm gücümüzle ülkemiz ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kira sertifikaları, katılım bankalarının hazinesinde ağırlıklı olarak kullanılan TL ve yabancı para cinsinden kısa, orta veya uzun vadeli kaynak ihtiyaçlarını karşılayan en önemli sermaye piyasası enstrümanlardan biri haline gelmiş durumda. Yüzde 100 bağlı ortaklığımız Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ üzerinden, aracı kurum kullanmaksızın, 28-29 Nisan tarihlerinde talep toplamasını gerçekleştirdiğimiz 63 gün vadeli, 200 milyon TL tutarlı ilk kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Planlanan ihraç tutarımızın çok üzerinde yoğun bir ilgi ile karşılaştık. İhracımıza gelen yüksek talep, Emlak Katılım'ın köklü geçmişine, güçlü sermaye yapısına ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olması açısından önem arz etmektedir."

Bayraktar, ayrıca, kira sertifikalarına yönelik farkındalığın artmasına ve katılım esaslı (faizsiz) emeklilik/yatırım fonlarının her geçen yıl büyümesine paralel olarak kaynak çeşitliliği açısından kira sertifikası ihraçlarını artıracaklarını belirterek, "Gelecek dönemde de Emlak Varlık Kiralama AŞ üzerinden de belli başlı sektörlerde faaliyet gösteren nitelikli firmaların kira sertifikası ihraçlarına aracılık etmeyi planlıyoruz. Böylece sektördeki birikim ve tecrübelerimizi reel sektöre aktararak tüm gücümüzle ülkemiz ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.