Emlak Konut’tan büyük kampanya

Yaşamaya hazır evler yüzde 10 indirim ile alınabilecek, ödemeler ise üçüncü yılda başlatılabilecek. Kampanya sınırlı süre için geçerli olacak. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Çalışmalarımızı kararlılıkla, hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi. Bir de örnek ödeme tablosu açıklayan Gedikli, “Örneğin, 500 bin lira değerindeki ev yüzde 10 indirimle, 450 bin liraya alınabiliyor. Bu indirimli fiyat üzerinden sadece yüzde 5 peşinat, yani 22 bin 500 lira ödeyerek isterlerse hemen evlerine taşınabiliyorlar. Taksit ödemelerine ise üçüncü yılda başlıyorlar. Üçüncü yılın başında yüzde 15’lik yani 67 bin 500 lira ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor” diye konuştu.

Kampanyaya başta İstanbul ve Ankara olmak üzere farklı yerlerden 26 proje dahil edildi.