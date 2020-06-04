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    04.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Emlak Konut’tan büyük kampanya

    Emlak Konut GYO, ev sahibi olmak isteyenleri destekleyecek yeni bir kampanya başlattı. ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası ile Türkiye’nin farklı illerindeki 26 Emlak Konut projesinde, yüzde 5 peşinatla ev sahibi olunabilecek.

    Emlak Konut’tan büyük kampanya

     

    Yaşamaya hazır evler yüzde 10 indirim ile alınabilecek, ödemeler ise üçüncü yılda başlatılabilecek. Kampanya sınırlı süre için geçerli olacak. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Çalışmalarımızı kararlılıkla, hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi. Bir de örnek ödeme tablosu açıklayan Gedikli, “Örneğin, 500 bin lira değerindeki ev yüzde 10 indirimle, 450 bin liraya alınabiliyor. Bu indirimli fiyat üzerinden sadece yüzde 5 peşinat, yani 22 bin 500 lira ödeyerek isterlerse hemen evlerine taşınabiliyorlar. Taksit ödemelerine ise üçüncü yılda başlıyorlar. Üçüncü yılın başında yüzde 15’lik yani 67 bin 500 lira ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor” diye konuştu.

    Kampanyaya başta İstanbul ve Ankara olmak üzere farklı yerlerden 26 proje dahil edildi.

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