Emlakçılara sıkı düzen

Emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla yeni düzenleme hayata geçirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile yetki belgesi alamayan emlakçılık faaliyeti yapamayacak. Daha önce işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenlenirken artık aynı işyerinde faaliyet gösteren tüm işletmeler için ayrı ayrı yetki belgesi verilecek. Yetki belgesinin devri söz konusu olmayacak. Emlak alım satımına aracılıkta yüzde 4 olan hizmet bedeli üst sınırı ile kiralamaya aracılıkta bir aylık kira bedeli olarak uygulanan hizmet bedeli üst sınırı etkin şekilde denetlenecek; bu sınırların üzerinde hizmet bedeli tahsil eden emlakçılara idari yaptırım uygulanacak.

Mesleki eğitim şart

En az 100 saatlik mesleki eğitim almayanlar ve mesleki deneyime sahip olmayanlar emlak işletmesi açamayacak. Yetki belgesine sahip olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak. Ancak tüketiciler, kendi evleri için yani ‘sahibinden’ ilanı verebilecek. Ticaret Bakanlığı’nca 2018’de hazırlanan yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi iki kere ertelenmiş, 31 Ağustos 2020 olarak son duyuru yapılmıştı. Bazı koşulları uygulanan yönetmelik, emlakçılar için yeni revize düzenlemeler getirdi.

Kayıtlı emlakçılık

Yönetmeliğe eklenen yeni bir madde ile alışveriş merkezlerindeki dükkanların kiralanması düzenlemenin kapsam dışında bırakıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasının, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasının ve kayıt dışılığın önlenmesinin amaçlandığını vurguladı. Pekcan, “Yaptığımız düzenleme ile şeffaf, hesap verebilen ve kayıt altında bir emlakçılık sektörü oluşturulmasını amaçlıyoruz” dedi.

Yanıltıcı ilana son



Yönetmelikteki temel değişikliklerden biri ise ilanlar ve ilan siteleri konusunda yapıldı. Buna göre, yetki belgesine sahip olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak ve ilanlarda yetki belgesi numarası yer alacak. Ayrıca yetki belgesindeki işletme adı veya unvanının kullanılması zorunlu olacak. İlanlarda taşınmaza ilişkin tüketicileri yanıltıcı hiçbir bilgiye yer verilemeyecek. Bu yükümlülüklere uymayan işletmelere idari para cezası uygulanacak. İlan siteleri ise, yetki belgesine sahip olmayan işletme ve sözleşmeli işletmeleri üye yapmayacaklar. Aynı taşınmaza yönelik birden fazla ilan verilmesi durumunda, yetkisiz verilen ilanları yayından kaldıracaklar. Tüketicilerin ticari faaliyet kapsamında olmayan taşınmaz ilanlarına ise herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Yani ‘sahibinden’ ilanlar devam edebilecek.



‘Süreç dijitalleşti’



Ticarete ilişkin tüm süreçlerde bürokrasinin azaltılmasına yönelik bakanlıkça büyük gayret sarf ettiklerini belirten Pekcan, düzenleme ile yetki belgesi verilmesi ve yenilenmesinde de bürokratik süreçlerin azaltıldığını bildirdi. Pekcan, “Bugüne kadar hem belediyeler hem de ticaret il müdürlükleri tarafından iki ayrı iş yeri kontrolü yapılmakta iken, bundan böyle bu kontrol yalnızca belediyeler tarafından ruhsat düzenlenmeden önce yapılacak” dedi.



Yetki belgesine ilişkin işlemlerin tamamının bakanlığın internet adresi üzerinden ulaşılabilen Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden gerçekleştirileceği bilgisini veren Pekcan, “İl müdürlüklerimiz, elektronik sistemlerle sağlamış olduğumuz entegrasyonlar sayesinde başvuruları hızlı sonuçlandıracak; vatandaşlarımız sistem üzerinden emlak işletmesinin yetki belgesine sahip olup olmadığını sorgulayabilecek. Bu sayede kolay, hızlı, güvenli ve şeffaf emlakçılık sektörünün temelleri atılmış olacak” dedi.



Etkin denetim



2018 yılında alım satıma aracılıkta hizmet bedeli üst sınırının yüzde 4, kiralamaya aracılıkta ise bu sınırın bir aylık kira bedeli olarak belirlendiğini hatırlatan Pekcan, geçtiğimiz iki yıllık süreçte, vatandaşlara ek hizmetler veriyormuş gibi göstererek bu sınırların üzerinde hizmet bedeli tahsil eden emlak işletmelerinin görüldüğünü ve bu duruma kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Pekcan, “Hizmet bedeli üst sınırı etkin şekilde denetlenecek ve kuralı ihlal edenlere idari yaptırım uygulanacak” dedi.