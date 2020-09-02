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    HaberlerEkonomi Haberleri Emrah Şener TCMB Başkan Yardımcılığı'na yeniden atandı
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    02.09.2020 - 07:56 |

    Emrah Şener TCMB Başkan Yardımcılığı'na yeniden atandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Emrah Şener, dört yıldır sürdürdüğü görevine yeniden atandı.

    Emrah Şener TCMB Başkan Yardımcılığı'na yeniden atandı

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 1 Eylül tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan (Guvernör) Yardımcılığı'na, 1211 sayılı Kanun'un 29. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Emrah Şener atanmıştır" denildi,

    Aynı göreve ilk olarak 2 Eylül 2016 tarihinde atanan Emrah Şener'in görev süresi bugün doluyordu.

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