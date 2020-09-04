En akıllı otoyol açılış için hazır

Sistem ile otoyolda meydana gelebilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak. Projenin ayrıca ticari faaliyetlerde ciddi hareket getirmesi bekleniyor.. Tuz gölü, Kapadokya ve Ürgüp bölgesine ulaşım sağlanacak. Bu şekilde ekonomik ve sosyal hayata katkı sağlayacak.



İlk iki etap



Açılış öncesi dün incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1. ve 3. kısımları yarın açılacak Ankara-Niğde Otoyolu'nun son kısmını ise 29 Ekim'de hizmete almayı planladıklarını bildirdi.

275 km olan yolun, bağlantı yollarıyla 330 kilometreye ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Bu yol Edirne'den Ankara'ya oradan Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Mersin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya kadar uzanan bir aksta çok önemli bir görev üstlenecek" dedi.



500 trafik sensörü var



Otoyol, Ankara ile Niğde arasında 4 saat 14 dakika olan seyahat süresini 2 saat 22 dakikaya düşürecek.



Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendi.



Otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu blunuyor.

Yolda meydana gelebilecek kaza, trafik ve diğer tehlikeli durumlarda sistem devreye girecek. Kameralarla otoyol üzerindeki olumsuzluk, kontrol merkezine aktarılacak.



Açılışı yapılacak otoyol güzergahında 65 değişken mesaj işareti var. Sürücüler kaza ya da diğer tehlikeli durumlarda bu işaretlerle uyarılacak.