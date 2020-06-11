Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre, akıllı telefon sevkiyatları dünya genelinde bu yılın ilk çeyreğinde 275 milyon adede ulaşırken toplam sevkiyatlar içerisinde Android telefonların pazar payı ise yüzde 86 oldu. Aynı rapora göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde dünyada en çok satan Android telefon Galaxy A51 olurken, Galaxy S20+ liste içinde premium segmentte yer alan tek akıllı telefon oldu. Galaxy A51 tek başına toplam 6.8 milyon adet satış rakamı ile dünyada ilk sırada yer aldı. Ayrıca sıralamada Galaxy A10s ve Galaxy A20s cihazları yer aldı.