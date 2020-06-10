En değerli marka THY

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın araştırmasına göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin en değerli markası” oldu. ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100’ listesinde ikinci sırayı 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası aldı. Onu 1 milyar 538 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası izledi. Turkcell 1 milyar 361 milyon dolarla 5’inci sıradan 4’üncü sıraya, Arçelik ise 1 milyar 273 milyon dolarla 8’inci sıradan 5’inci sıraya yükseldi.

Marka değeri 1 milyar 87 milyon dolar olarak belirlenen Türk Telekom ise geçen yıla göre 2 sıra gerileyerek 6’ncı sıraya yerleşti. Bu kurumu 998 milyon dolarla Akbank, 951 milyon dolarla iki sıra gerileyen İş Bankası, 876 milyon dolarla Yapı Kredi, 875 milyon dolarla Ford Otosan izledi.



8 yeni marka girdi



Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 8 yeni marka dahil oldu. Bu markalar, LC Waikiki, Koç Sistem, Kordsa, Odeabank, Aytemiz, Mars Lojistik, Ege Profil ve Nobel İlaç olarak yer aldı. Toplam marka değeri içinde sanayi sektörü markalarının payı yüzde 30, hizmet sektörü markalarının payı ise yüzde 70 oldu.



100 markanın toplam değeri 24.6 milyar $



Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, “Türkiye’nin en değerli 100 markasının toplam değeri bu yıl geçen yıla göre göre yüzde 24 artarak 24.6 milyar dolara ulaştı” dedi. Türk şirketleri küresel oyuncular haline geldikçe hasılatlarının büyük bölümünü yaygın küresel para birimleriyle gerçekleştireceklerini belirten İlgüner, “Böylece kur riskinden daha az etkilenecekler ve marka değerlerini koruyacaklardır. Bunun için, Türk şirketlerinin ‘dünya markası’ olma hedefinden şaşmamaları gerek” değerlendirmesini yaptı.









