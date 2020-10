En güçlü finansçı listesinde bir Türk

New York’ta yaşayan Zapparoli, Bank of America’nın dünya genelindeki müşterilerine hizmet vermek için çeşitli iş kollarında iş birliği yapan küresel bir ekibin liderliğini yürütüyor. Geçen yıl Zapparoli, müşterilere daha hızlı geri dönüş ve daha düşük fiyatlar sunmak için yapay zekâ, makine öğrenimi, robotik ve otomasyon kullanma çalışmalarının yönetilmesine önemli katkı sağladı. Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden Zapparoli, ayrıca Bank of America’nın çevresel, sosyal ve yönetim uygulamalarının da genişletilmesinde büyük rol oynadı. Bank of America’ya 2010 yılında Türkiye ülke yöneticisi olarak katılan Zapparoli, ayrıca Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yatırım Bankacılığı ve Küresel Varlık Fonları yöneticiliği görevini de yürüttü. Zapparoli 2016’da Hong Kong’a yerleşerek Bank of America Asya Pasifik Küresel Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı eş başkanı olarak görev yaptı.

100 lider arasında

Bank of America’ya katılmadan önce Zapparoli, kurucusu olduğu EFG IstanbulSecurities şirketinin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. 2004’te Dünya Ekonomik Forumu tarafından dünya genelinde ‘Geleceğin 100 Küresel Lideri’ arasında gösterilirken, 2020’de American Banker tarafından seçilen ‘Finans Sektörünün En Güçlü Kadınları’ arasında yer aldı. Bank of America’nın çeşitliliği destekleyici çalışmalarına destek veren Zapparoli, şirketin Kadın Liderlik Konseyi danışmanlığını da yapıyor.