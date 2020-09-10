En kötüsü artık geride kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Tüm öncü göstergeler en kötünün geride kaldığını, ekonomideki toparlanmanın yılın üçüncü çeyreğinde güçlendiğini ve kesintisiz devam ettiğini göstermekte. Yılın ikinci yarısındaki toparlanmanın ‘V’ şeklinde olmasını beklemekteyiz” dedi.



Bloomberg News’un sorularını yanıtlayan Albayrak Türkiye ekonomisini değerlendirdi. “V şeklinde bir büyümenin itici güçleri neler olacak?” sorusuna Albayrak şu yanıtı verdi:



“Son iki yılda, yaşamış olduğumuz kur saldırılarının ve ardından Kovid - 19 salgının etkileriyle ekonomimiz potansiyelinin altında büyüdü. Birçok firma, yatırımlarını ve kapasite artırıcı projelerini; hane halkı da büyük harcamalarını erteledi. Bu ertelenmiş yatırımların ve talebin de etkisiyle, eğer salgında büyük bir ikinci dalga ile karşılaşmazsak, inanıyorum ki 2021 yılında yüzde 5’in oldukça üzerinde bir büyüme yakalayacağız.



Yeni dönemde, ihracatı ve turizm gelirlerimizi artırmaya ve ithalatı azaltmaya yönelik yeni ekonomik model, rekabetçi kur seviyemizin de verdiği katkıyla hem sabit sermaye yatırımları kanalıyla hem de net ihracat ve turizm kanalıyla büyümemize destek verecek ve onu daha dengeli ve sürdürülebilir kılacak.

Tüm öncü göstergeler en kötünün geride kaldığını ve ekonomideki toparlanmanın 3. çeyrekte güçlendiğini ve kesintisiz devam ettiğini göstermekte. Tüm veriler ışığında yılın 2. yarısındaki toparlanmanın ‘V’ şeklinde olmasını beklemekteyiz.”



Ekonomi programının temel unsurlarından birisinin orta vadede cari dengeyi sağlamak ve dış finansman bağımlılığını azaltmak olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları da dile getirdi:



Cari dengeye katkı



“Bunu ihracatı ve turizm gelirlerimizi artırarak, ithal mal ve hizmetleri yurt içinde üreterek, tasarrufu artırarak, kaynaklarımızın daha çoğunu üretime ayırarak ve rekabetçi bir kur politikası uygulayarak başaracağız.



İhracatın finansmanında Eximbank, ithal ürünlerin ikamesi projelerinin finansmanında da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yenilenmiş iş modelleri ve insan kaynağı ve Merkez Bankamızın kendilerine sağladığı özel fonlama imkanları ile diğer kamu bankalarımız ile birlikte önemli görevler üstlenecekler.

Varlık Fonumuz da kuruluş amacı çerçevesinde yatırımlar gerçekleştirerek cari dengeye katkı sağlayacak. Karadeniz’de keşfedilmiş doğalgaz yanında yeni keşiflerle çıkarılacak doğalgaz ve petrol cari dengenin sağlanması, hatta cari fazlaya geçilmesinde önemli rol oynayacak.”



Enflasyonda düşüş patikası



Yılın kalanında tüketici enflasyonu ve kura yönelik öngörüsü sorulan Albayrak şunları dile getirdi:



“Salgına bağlı birim maliyet artışlarının yanı sıra son dönemde döviz kuru ve kredilerdeki gelişmeler enflasyon eğiliminde bir miktar yükselişe neden olmuştur. Kısa vadede enflasyon üzerinde etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir.

Bununla birlikte Merkez Bankası’nın son dönemde likidite araçlarıyla yürüttüğü politikanın enflasyonu sınırlamakta etkili olacağı ve önümüzdeki dönemde enflasyonda düşüş patikasına dönüleceği değerlendirilmektedir.



2020 yılında koronavirüs pandemisinin etkisiyle alınan tedbirler kaynaklı özellikle seyahat gelirlerindeki daralma ile cari işlemlerde dengesinde bir bozulma olacak. Ancak, orta vadede temel amacımız cari dengede elde ettiğimiz kazanımları yeniden tesis etmek.”



9 milyar $’lık hedef değişmedi



Bakan Albayrak, Hazine’nin borçlanmada birçok parametreyi göz önünde bulundurduğuna dikkat çekerek, “Pandemi etkilerinin zirve yaptığı mayıstan itibaren vatandaşların tasarruf tercihlerinde döviz ve altına yöneldiği görüldü. Yoğunlaşan YP birikim sonucunda bankaların artan döviz ve altın cinsinden fonları plase edecekleri kaynak ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Hazine olarak görece düşük maliyetle finansal sisteme belirli vadeler için ürün sağlarken borçlanma maliyetlerimiz açısından da önemli tasarruflar elde edebilmekteyiz.



Uluslararası piyasalar açısından doğru zaman ve doğru fiyatlama şartıyla iştahımız olabilir, bu yıl için belirlenen 9 milyar dolarlık hedefe ilişkin bir revizyon gerçekleştirmedik” dedi.



‘Yeni güzel haberler gelebilir’



Bakan Albayrak Türkiye’nin doğalgaz keşfine ve Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:



“Keşif yaptığımız derinlik seviyelerden 1000 m daha derine gideceğiz. Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir. Bu havza ciddi potansiyeli olan bir lokasyon ve tümüyle Sakarya bloğu önümüzdeki aylarda ve yıllarda yoğunlaşacağımız bir alan.



Ancak şunu net görmek lazım, 320 bcm müthiş bir keşif. Üretim için planlamamızı ilk gazı 2023 yılında sisteme şebekeye verecek şekilde yapıyoruz. Bu seviyelerde üretim ile şu anki tüketimimizin yüzde 30’unu karşılamayı hedefliyoruz. Biz bu gazın Avrupa’nın arz güvenliği için önemli bir güven unsuru olacağına inanıyoruz.”