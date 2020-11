'Endonezya ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefine emin adımlarla ilerliyoruz'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Endonezya-Türkiye ikili ilişkileri kapsamında, "İki ülke arasındaki ticareti 2023 yılında 10 milyar dolara çıkarma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. İnanıyoruz ki heyet kapsamında yapılacak ikili görüşmeler sonrasında da birçok yeni iş birliği kurulacak ve 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefi doğrultusunda bölgeye ihracatımız hak ettiği seviyelere ulaşacaktır." dedi.

Endonezya Sanal Ticaret Heyeti Açılış Programı'nda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Kovid-19 pandemisi sürecindeki zorluklara rağmen tüm bahaneleri bir kenara bırakarak, "Her Alanda Dijitalleşme" mottosuyla, tüm işleri dijital platformlarda yüksek verimle ilerletmeye ve geliştirmeye gayret ettiklerini belirtti. Gülle, "TİM olarak, pandemi sürecinde, bugüne kadar 5 kıtadan 12 farklı ülkeyle sanal ticaret heyeti buluşmaları gerçekleştirdik. Sanal ticaret heyetlerimiz beklentilerimizin üstünde bir teveccüh gördü. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Endonezya sanal ticaret heyetimizle birlikte, 227 ihracatçı firmamız sanal heyetlerimize katılım sağladı. Tamamlanan heyetlerimize, 664 alıcı firma katılırken, 1.600’ü aşkın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi." diye konuştu.

"Endonezya ile kadim ve dostane ilişkilerimiz var"

Türkiye ve Endonezya’nın arasındaki dostane ilişkilerin asırlık bir çınar gibi olduğuna vurgu yapan Gülle, şunları aktardı:

"Osmanlı İmparatorluğu ve Açe Sultanlığı arasındaki resmi ilişkiler 16. yüzyılda kurulmuştur. Bu kadim ve dostane ilişki Türkiye Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti arasında 1950 yılından beri hassasiyetle sürdürülmektedir. Dostane ilişkilerimiz, diplomatik alana da taşınmıştır. Türkiye ve Endonezya, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20, D-8 ve MIKTA gibi çok taraflı platformlarda iş birliği içinde çalışmaktadır. Aynı zamanda, 2011 yılında Türkiye ve Endonezya arasında imzalanan 'Türkiye-Endonezya: Yeni Dünya Düzeninde Güçlendirilmiş Ortaklık' bildirisiyle ikili ilişkilerimiz stratejik ortaklık düzeyine çıkarılmıştır. Endonezya, 267 milyonluk nüfusu ve 1,1 trilyon dolar GSYH ile Güneydoğu Asya’nın 1. ve dünyanın 16. en büyük ekonomisi. 2030’da ise dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi bekleniyor."

Endonezya’nın dinamik nüfusunun, büyüyen orta gelir sınıfının ve güçlü ekonomik potansiyelinin, ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi için uygun bir zemin teşkil ettiğine dikkati çeken Gülle, "İki ülkenin iktisadi anlamda uyumlu özellikleri, iki ülkenin de kalkınma süreçlerinde birbirlerine ne denli katkı sayabileceklerini gözler önüne seriyor. 2001 yılında 235 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimiz, düzenli bir artış ivmesiyle 6 katına çıkarak, 2019 yılında 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Ülkemiz 2019 yılında, Endonezya’ya 277 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, Endonezya’dan 1,22 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. 2019 yılında ülkemizin Endonezya’ya ihracatında, 53 milyon dolarla kimyevi maddeler, 33 milyon dolarla tütün, 28 milyon dolarla tekstil ve makine sektörleri öne çıktı. Endonezya’ya ihraç ettiğimiz temel ürünler, tütün mamulleri, buğday unu, bor mineralleri, halı-kilim, mermer, bazı makinalar olurken; Endonezya’dan ithal ettiğimiz temel ürünler arasında, sentetik iplik, sentetik dokuma kumaş, doğal kauçuk, palm yağı, kâğıt ve kâğıt hamuru, ayakkabı öne çıkıyor." şeklinde konuştu.

"Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın bir an evvel imzalanmasını temenni ediyorum"

Tarihi ve kültürel bağların derin olmasına rağmen Endonezya ile ticari ilişkilerin hak ettiği seviyeden uzak olduğunu söyleyen Gülle, şunları söyledi:

"Serbest Ticaret Anlaşması niteliğinde olan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinde ortaya konan, iki ülke arasındaki ticareti 2023 yılında 10 milyar dolara çıkarma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. İnanıyoruz ki heyet kapsamında yapılacak ikili görüşmeler sonrasında da birçok yeni iş birliği kurulacak ve 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefi doğrultusunda bölgeye ihracatımız hak ettiği seviyelere ulaşacaktır.

Pandemiyle küresel ticaretin ciddi anlamda olumsuz etkilendiği bu yılın ilk on ayında Endonezya’ya ihracatımız, yüzde 13,5 düşüşle 183 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde birçok sektörümüzün ise Endonezya’ya ihracatını kayda değer oranda artırdığını görüyoruz. 2019 yılının ilk on aylık döneminde, 377 bin dolar seviyesinde olan savunma ve havacılık sanayii ihracatımız, 2020 yılının aynı dönemde 27,1 milyon dolara yükseldi. Bu artış 70 kata tekabül ediyor. Diğer yandan, aynı dönemde, Endonezya’ya çelik ihracatımız yüzde 101, demir ve demir dışı metal ihracatımız yüzde 30 artış sağladı. Sanal ticaret heyetimizin, Türkiye ve Endonezya’nın, tarihi ve kültürel bağlarının ışığında, diplomatik bağlarımızın gücüyle, iktisadi yapılarının uyumlu potansiyeli ile önce 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ve sonra daha büyük hedeflere birlikte ulaşmasına vesile olmasını diliyorum. Müzakereleri devam eden Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın bir an evvel imzalanmasını temenni ediyorum."