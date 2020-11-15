Endonezya’ya sanal tanıtım

16-30 Kasım’da gerçekleştirilecek Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı’na makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, çelik, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve hızlı tüketim gıda ürünleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 22 Türk firması katılacak. Endonezya, dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve dünya ekonomileri arasında 16. sırada yer alıyor.