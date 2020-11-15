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15.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Endonezya’ya sanal tanıtım

Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) organizasyonuyla Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı düzenlenecek. Programda, makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, çelik, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve hızlı tüketim gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün Endonezya’daki alıcılara tanıtılacak.

Endonezya’ya sanal tanıtım

16-30 Kasım’da gerçekleştirilecek Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı’na makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, çelik, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve hızlı tüketim gıda ürünleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 22 Türk firması katılacak. Endonezya, dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve dünya ekonomileri arasında 16. sırada yer alıyor.

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