Enerji piyasası STK’larla güçleniyor

İlk kez dijital olarak gerçekleştirilen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’ndaki (ICCI) “Türkiye Enerji Sektöründe STK’ların Rolü” konulu panelde konuşan Serhat Çeçen, enerji sivil toplum kuruluşlarının (STK), sektöre yatırım yapan üye şirketleri temsil eden çatı örgütler olarak enerji ekosistemine önemli katkılar yaptıklarını dile getirdi. Enerji piyasalarında özel sektörün payının artması ile enerji STK’larının görev ve sorumluluklarında da değişimlere neden olduğunu ifade etti. Çeçen, “Kamunun yatırımcı ve işletmeci rolü, politika yapıcı ve düzenleyici fonksiyonların merkezde olduğu bir forma dönüşüyor” dedi.