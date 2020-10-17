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    HaberlerEkonomi Haberleri Enerji piyasası STK’larla güçleniyor
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    17.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Enerji piyasası STK’larla güçleniyor

    Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, “2014-2020 döneminde, EPDK desteği ile sektörümüzde gerçekleştirilen 194 Ar-Ge projesinin hayata geçirilmesine önemli katkı sağladık” dedi.

    Enerji piyasası STK’larla güçleniyor

    İlk kez dijital olarak gerçekleştirilen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’ndaki (ICCI) “Türkiye Enerji Sektöründe STK’ların Rolü” konulu panelde konuşan Serhat Çeçen, enerji sivil toplum kuruluşlarının (STK), sektöre yatırım yapan üye şirketleri temsil eden çatı örgütler olarak enerji ekosistemine önemli katkılar yaptıklarını dile getirdi. Enerji piyasalarında özel sektörün payının artması ile enerji STK’larının görev ve sorumluluklarında da değişimlere neden olduğunu ifade etti. Çeçen, “Kamunun yatırımcı ve işletmeci rolü, politika yapıcı ve düzenleyici fonksiyonların merkezde olduğu bir forma dönüşüyor” dedi.

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