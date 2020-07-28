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    HaberlerEkonomi Haberleri Enerji teşvikinden kısmen devreye alınan yatırımlar da yararlanacak
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    28.07.2020 - 10:45 | | AA

    Enerji teşvikinden kısmen devreye alınan yatırımlar da yararlanacak

    Proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında enerji desteğinden yararlanılması için yatırımın kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edilmesi yeterli olacak.

    Enerji teşvikinden kısmen devreye alınan yatırımlar da yararlanacak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tebliğ, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

    Değişiklikle, nitelikli personel desteğinin, yatırım veya işletme döneminde uygulanacağına ilişkin ibare kaldırıldı. Bu destek, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım ile istihdam edilen nitelikli personel dikkate alınarak uygulanacak.

    Enerji desteği de kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren, kararda belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak.

    Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için, kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin raporun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi gerekecek.

    Enerji desteği uygulamasına, kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ayda düzenlenen faturanın ilk okuma tarihinden itibaren başlanacak.

    Sigorta primi işveren hissesi desteğine başlanması için "yatırım döneminde" olunması hükmü de kaldırıldı.

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