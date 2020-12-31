Enerji üssü Filyos

Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak” dedi. Dönmez, Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni’ne video konferans yöntemiyle katıldı. Müze için uzun araştırmalar yapıldığını, tarihi eser niteliğindeki nadide endüstri malzemeleri ve dokümanların büyük bir titizlikle belirlendiğini ifade eden Dönmez, Zonguldak için verecekleri bir diğer müjdeli haberin de Filyos’taki enerji yatırımlarıyla alakalı olduğunu açıkladı.



Yüksek teknoloji



Filyos’un Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi olacağına dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:



“Filyos, Türkiye’nin yeni enerji üssü olacak. Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak. Taşkömürünün bölgede üretimi, demir-çelik başta olmak üzere yeni bir endüstrinin doğuşunu sağlamıştı. Şimdi de doğal gazın üretimiyle, Zonguldak ve Batı Karadeniz yeni endüstri bölgemiz olacak. Bölgeye çok güçlü bir ulaşım ve lojistik ağı kuruluyor. Halen devam eden Filyos Vadisi Projesi’yle birlikte de orta ve yüksek teknoloji endüstri Filyos’ta kümelenecek.”



Keşif büyük gelişme



Öte yandan Dönmez enerjide 2020’de yaşanan gelişmeleri AA’ya değerlendirdi. Fatih Dönmez, bu yıl yaşanan en önemli gelişmelerden birinin Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi olduğunu söyledi.



Bu yıl yaklaşık 4 bin 500 megavatlık ilave kurulu güçle toplam kurulu gücün 95 bin 500 megavata yükseldiğini belirten Dönmez, nisanda 2000’den bu yana aylık bazda en yüksek yerli kaynaklardan elektrik üretiminin gerçekleştiğini söyledi.



Dönmez, 12 Nisan’da güneş ve rüzgar enerjisinin saatlik bazda toplam üretimin yüzde 34’ünü karşıladığını anımsatarak, 24 Mayıs’ta da elektrik üretiminin yüzde 90’ının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını kaydetti.