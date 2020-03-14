Enerji Veren Kadınlar ödül töreni ertelendi

Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak, farkındalık oluşturmak amacıyla geleneksel hale getirilen tören; iş, sanat, spor, akademi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bir araya getiriyor.

Her yıl mart ayında yapılan tören, bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla 16 Mart’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilecekti. Tören için yeni tarih belirlendiğinde kamuoyu ile paylaşılacak. Törende ‘Akademi’, ‘İş Dünyası’, ‘Profesyonel’, ‘Girişimci’, ‘Enerjide Örnek Şirket’, ‘İlham Veren Kadın’ ve ‘Jüri Özel’ olarak 7 kategoride jüri değerlendirmesi sonucu ödüller veriliyor.