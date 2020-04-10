10.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Enerjide keşif arifesindeyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arifesinde olunduğunu belirtti.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretinde olduklarını bildirdi.
Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arifesinde olunduğuna işaret eden Albayrak, “3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, paylaşımında Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemilerine ilişkin görsellere de yer verdi.