Enerjik teşvikler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın temmuz ayı yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, temmuzda 1200 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 22 milyar 467 milyon 137 bin 805 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 174 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 150 milyon 344 bin 758 lira olan ve 7 bin 606 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 217 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgesi sayısı 142, sabit yatırım tutarı 2 milyar 87 milyon 873 bin 154 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 6 bin 215 oldu.

Yüzde 20’ye yakın

Temmuz teşviklerinde aslan payı, 994 milyon lira ile Adana Su Kanalizasyon idaresine gitti. Enerji teşviklerinin yüksek tutarlı yatırımlarla öne çıktığı temmuz rakamlarında ilk üç şöyle sıralandı: İstanbul’da kurulacak rüzgar santralı için Universal Wind’e 910.4 milyon lira, Kırklareli’nde kurulacak rüzgar santralı için Res Anatolian’a 699.6 milyon lira, Aydın’da kurulacak termik santralı için Çelikler Termik’e 529.4 milyon lira...

Enerji üretimi için yaklaşık 80 firmaya verilecek toplam 4.4 milyar liralık teşviğin belgeye bağlandığı temmuz ayında, bu tutarın toplam teşviklere oranı yüzde 19.5 oldu. Enerji üretimi amacıyla teşvik başvurusu yapan şirketlerin yatırımlarında bir coğrafi ya da kaynak yoğunlaşması bulunmadığı, ülkenin genelinde, her türlü enerji kaynağından elektrik üretmeyi planladıkları gözlendi.

Maskeye devam

Kovid-19 salgını ile günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen maskeye yönelik yatırımlar da devam ediyor. Önceki aylara göre yoğunluğu bir miktar azalmış olsa da temmuz ayında da girişimcilere, toplam 253 milyon liralık maske yatırımı için teşvik belgesi verildi. Temmuzda 35 şirket maske yatırımı için teşvik aldı.

İstihdama çağrı

Temmuz teşviklerinde en yüksek istihdamı sağlayan yatırımlar çağrı merkezi sektöründe oldu. Tempo şirketinin Adıyaman’da 2.7 milyon lira yatırımla kuracağı çağrı merkezinde 600 kişiye, Akkoyunlar şirketinin Siirt’teki çağrı merkezinde yapacağı 6.6 milyon liralık tevsi yatırımının ardından da 250 kişiye yeni istihdam sağlanacak. Tekstil ve konfeksiyon da istihdamda öne çıktı. Blue Black Konfeksiyon Şırnak’ta 400 kişiye, Erdem Tekstil Batman’da 400 kişiye, Ekip Tekstil de Çorum’da 350 kişiye yeni yatırımlarıyla istihdam sağlayacak.

Belge sayısıyla aylık rekor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temmuz ayında teşvik tarihindeki aylık belge rekorunun kırıldığını bildirdi. Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yatırım iştahının temmuzda artmaya devam ettiğini belirterek, “Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık. 7 aylık dönemin yatırım talebi geçen senenin yüzde 28 üzerinde. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Varank’ın mesajında paylaştığı grafikte de temmuz ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Temmuz ayında düzenlediğimiz bin 200 teşvik belgesiyle teşvik tarihimizdeki aylık belge rekorunu kırdık. Bu belgeler sayesinde 22.5 milyar lira sabit yatırım yapılması ve 33 bin 174 kişilik istihdam sağlanması bekleniyor. Yapılacak yatırımların yüzde 57’si imalat, yüzde 21’i enerji, yüzde 14’ü hizmetler, yüzde 4’ü tarım ve yüzde 4’ü madencilik sektörlerinde.”

Altını parlatacak

EDX Madencilik’in Sivas’ta altın ve gümüş madeni zenginleştirme için aldığı 334.7 milyon liralık teşvik, temmuz listesinde konusuyla ilgi çeken yatırımlar arasında yer aldı. Yerli sermaye ile yapılacak bu komple yeni yatırımda 220 kişi istihdam edilecek.

Samsun’da cep telefonu üretimi

Temmuz teşviklerinde dikkat çekenlerden biri de Selekt Bilgisayar’a cep telefonu üretecek komple yeni yatırım için verilen 33.2 milyon liralık belge oldu. Listede söz konusu yatırımın yabancı sermaye ile yapılacağı ve yılda 450 bin adet cep telefonu üretileceği bilgileri yer aldı.

Selekt Bilgisayar’ı, bir kadın girişimci, Sezen Sungur Saral kurmuştu. KAGİDER yönetiminde de yer alan Sezen Sungur Saral, Çin’den yatırım almış ve kitap okuyucu Reeder’ı piyasaya sunmuştu.

Sezen Sungur Saral, 2019’da yılın kadın girişimcisi seçilmişti.