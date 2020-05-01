‘Enflasyon düşüşü temmuzda hızlanır’

Kovid-19 salgını nedeniyle petrol ve emtia fiyatlarının gerilemesi Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü. Yılın ikinci enflasyon raporunda daha önce yüzde 8.2 olan tahmin yüzde 7.4’e çekildi. Enflasyon raporunu video konferansla açıklayan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal şunları söyledi:

“Yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 8.2’den yüzde 7.4’e çektik. Döviz kurundaki değer kaybına rağmen özellikle petrol ve emtia fiyatları başta olmak üzere aşağı yönlü hareket var. Bununla birlikte hem küresel tarafta hem yurt içi tarafında toplam talep koşullarının enflasyonu önümüzdeki dönemde baskılayacağını görüyoruz. Tüm bu enflasyonda kısa vadede yukarı yönlü, bununla birlikte aşağı yönlü etkileri dikkate aldığımızda, aşağı yönlü etkilerin ağır basacağını ve temmuz ayından itibaren daha hızlı olmak üzere enflasyondaki aşağı gelişin belirginleşeceğini düşünüyoruz. 2019 yılında piyasa beklentileri bizim enflasyon tahminlerimizin bir miktar yukarısındaydı ama enflasyon verileri gerçekleştikçe beklentilerin bizim tahminlerimize doğru yakınsadığını gördük. Bu dönemde de benzer bir seyrin yaşanacağını tahmin ediyoruz.”

Faiz sinyali

Uysal, reel faizle ilgili bir soru üzerine, “Bundan sonraki adımlarımızda enflasyon tahminlerimizi dikkate alarak, ana eğilimi dikkate alarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde para politikası duruşumuzu belirlemeye devam edeceğiz” dedi.

Dalgalı kura devam

Kur politikası ve rezervlerdeki azalışa ilişkin soru üzerine de Uysal, olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirterek, bu dönemde küresel bazda risk iştahında ciddi azalma ve gelişmekte olan ülkelerden ciddi oranda sermaye çıkışı olduğunu kaydetti. Böyle bir dönemde diğer gelişmekte olan ülke merkez bankalarında olduğu gibi döviz kurlarında ve rezerv seviyelerinde dalgalanmaların olabildiğini ifade eden Uysal, böyle dönemlerde bu tip dalgalanmaların olmasının normal olduğunu dile getirdi. Uysal şöyle dedi:

“Martın ikinci haftasından itibaren rezervlerimizde bir dalgalanma söz konusu ama bunun geçici olduğunu ifade etmek isterim. Döviz sistemimizde herhangi bir değişiklik yok. Dalgalı kur sistemi devam ediyor, ancak böyle dönemlerde finansal istikrarın korunması açısından farklı kanallarda döviz rezervlerinde birçok farklı kanaldan değişimler yaşanabiliyor. Merkez Bankası rezerv yeterliliğini toplam rezervler üzerinden değerlendirmek gerekir.”

Uysal, ödemeler dengesine de değinerek, “İhracat ve turizmde yavaşlama söz konusu ama bununla birlikte ithalatta belirgin bir düşüş, petrol fiyatlarındaki azalmayla birlikte biz önümüzde cari dengede ılımlı seyir izlenmesini bekliyoruz. Dolayısıyla kısa vadede bir miktar baskı oluşsa da zaman içerisinde dengeli bir seyir oluşmasını ve bu kanaldan büyük bir baskı gelmemesini düşünüyoruz, rezervler üzerine” dedi.

IMF ile ilgili bir girişim yok

Uysal, “IMF swap hattıyla ilgili bir girişiminiz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Şu an bizim IMF ile ilgili herhangi bir kaynak ya da swap konusunda bir girişimimiz yok. IMF, üyesi olduğumuz bir kurum. Son dönemde IMF, G20 ve IMF bünyesindeki merkez bankaları arasındaki iş birliği çerçevesinde etkin olmaya çalışıyor. Teknik yönde destek noktasında katkı verme adımlarımız var.”

Halen birkaç merkez bankasıyla swap ilişkilerinin olduğunu hatırlatan Uysal, bunlarla mevcut limit ve iş birliğini geliştirme görüşmelerinin sürdüğünü, ayrıca bazı merkez bankalarıyla da swap hattı kurulması yönünde görüşme yaptıklarını anlattı.

Merkez BKM’ye hakim ortak

Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) hakim ortak olarak hissedar olduğunu duyurdu. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “TCMB, ödemeler altyapısına ve yenilikçi iş yapış yöntemlerine ilişkin önemli geliştirme alanları belirlemiştir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar açısından BKM’nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanmaktadır” denildi.

Bütün araçlar istikrar için

Son dönemde aldınan parasal tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçladığını vurgulayan Uysal, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki dönemde parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye ve elimizdeki bütün araçları veri odaklı bir yaklaşımla fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz. Salgın öncesi dönemde cari işlemler dengesinde sağlanan belirgin iyileşme ve şirketler kesiminin yabancı para borçluluğunda süregelen düşüş eğilimi ile bankacılık sektörünün likidite ve sermaye tamponlarının güçlenmiş olması ve kamu borçluluğunun düşük seyretmeye devam etmesi, bu dönemde Türkiye ekonomisinin direncini artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.”

İkinci yarıda toparlanma

Uysal, salgında normalleşme senaryoları için de “Yılın ikinci yarısından itibaren özellikle iç talep kaynaklı ve ardından genele yaygın bir kademeli toparlanma öngörüyoruz. Finansal sektöre gerektiğinde gerektiği kadar destek sağlanacak. Parasal aktarım mekanizmasının etkin çalışmasını sağlayacak şekilde tüm tedbirleri almaya devam edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kurda, “savunma” pozisyonunda olmadıklarını ifade eden Uysal, mart ayının ikinci haftasından hızlanan kur değişimine işaret ederek, “TL’de bir miktar değer kaybının kademeli bir şekilde yaşandığını gördük. Bu bize aslında kurda herhangi bir seviye savunma gibi bir hareket tarzı içinde olmadığımızı gösteriyor” ifadesini kullandı.

Salgın sonrası kamu bankalarında kredi büyümesinin devam ettiğini belirten Uysal, “Etkili olmuştur, çok hızlı ve kapsamlı hareket edilmiştir. Ekonomiye verilen destek açısından biz bunu önemli buluyoruz” dedi.