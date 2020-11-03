03.11.2020 - 08:01 |
Enflasyon rakamları nedir? Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu mu, TÜFE oranı nedir?
Enflasyon rakamları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamları her ayın 3'nde açıklanıyor. Enflasyon ve TÜFE oranı merak konusu. Peki enflasyon rakamları nedir?
Enflasyon rakamları son dakika gelişmeleri merak konusu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay enflasyon rakamlarını açıklıyor. Bugün ise ekim ayı enflasyon rakamları belli olacak. Peki ekim ayı enflasyon oranı ve TÜFE rakamları nedir?
ENFLASYON RAKAMLARI NEDİR?
Ekim ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. Ekim ayı enflasyon rakamlarının bugün yani 3 Kasım tarihinde saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.