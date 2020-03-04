Enflasyon şubatta gıda ile yükseldi

Buna göre, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12.37, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 9.26 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13.94, yurt içi üretici fiyatları yüzde 14.18 arttı.

Giyim düştü

Şubatta ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.33 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 2.03 ile sağlık ve yüzde 0.86 ile eğitim grubu izledi. En fazla düşüş gösteren gruplar da yüzde 4.83 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1.34 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0.38 ile ulaştırma, yüzde 0.22 ile haberleşme oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) şubat ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12.26, imalatta yüzde 8.52, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19.24, su temininde yüzde 5.27 artış gerçekleşti.

Şampiyon kabak

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 44.09 ile kabakta gerçekleşirken, kabaktaki fiyat artışını yüzde 23.76 ile sivri biber, yüzde 22.12 ile vapur bilet ücreti, yüzde 20.71 ile salatalık izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 12.58 ile erkek kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 11.58 ile domates, yüzde 11.53 ile kadın kabanı, yüzde 10.29 ile erkek kabanı izledi.

‘Merkez faiz indirebilir’

Ekonomistler, enflasyon verisini değerlendirdi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Yıllık enflasyonun ikinci çeyrekten itibaren geçen yılın aynı döneminin oluşturduğu lehte baz etkisi nedeniyle kademeli gerileyerek yılı yüzde 10-11 aralığında bitirmesi halen olası” dedi. GMC Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır da, “Merkez Bankası’nın 19 Mart’taki toplantısında daha da ölçülü faiz indirimi gelebilir. Beklentimiz 25 baz puanlık faiz indirimi yapılması” diye konuştu.