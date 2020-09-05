Enflasyona vergi etkisi ne olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 0.86 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 11.77 olduğunu açıklamasının ardından TCMB’nin Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.



Rapora göre, yıllık enflasyon, temel mal başta olmak üzere enerji ve gıda gruplarında artarken hizmet grubunda yatay seyretti, alkollü içecekler ve tütün grubunda ise tütün fiyatları kaynaklı yüksek bazın etkisiyle geriledi Böylece ağustosta bir önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna temel malın 0.37 puan, altının 0.24 puan, gıdanın 0.13 puan, enerjinin 0.13 puan ve hizmetin 0.04 puan katkısı arttı. Alkol - tütün grubunun yıllık enflasyona katkısı ise 0.88 puan azaldı. Temel mal grubundaki artışta dayanıklı tüketim malları öne çıkarken, enerji grubunda döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin yansımaları izlendi. Gıda enflasyonundaki artışta işlenmemiş gıda grubu belirleyici oldu.



Hizmet fiyatları ağustosta yüzde 1.14 artarken, grup yıllık enflasyonu yatay seyrederek yüzde 11.83 oldu. Yıllık enflasyon lokanta - otel ve haberleşme hizmetlerinde yükseldi, ulaştırma, kira ve diğer hizmetlerde ise geriledi. Eğitim hizmetlerinde uygulamaya konulan KDV indiriminin gelecek dönemde fiyatları olumlu etkileyebileceği değerlendirildi.