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    04.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Enflasyonda petrol düşüşü

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) martta beklentilere paralel yüzde 0.57 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.86 oldu.

    Enflasyonda petrol düşüşü

    Reuters anketinde martta sert düşen petrol fiyatlarıyla TÜFE’nin aylık yüzde 0.55 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise şubattaki yüzde 12.37’den martta yüzde 11.85’e gerilemesi bekleniyordu.

    TÜFE’de alt kalemler bazında aylık en yüksek azalış yüzde 1.9 ile ulaştırma grubunda oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşü yansıtan ulaştırma alt kaleminde yıllık enflasyon yüzde 11.73’ten yüzde 8.79’a gerileyerek TÜFE’yi de yıllık bazda aşağı çeken belirleyici kalem oldu.

    Rabobank’ta gelişmekte olan piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys, petrol fiyatlarındaki düşüş ve zayıf iç talep gibi güçlü dezenflasyon etkilere dikkat çekerek, Reuters’a şu yorumu yaptı:

    “Genel olarak, enflasyonun önümüzdeki aylarda yine gerileyebileceğini çünkü bu güçlü dezenflasyon etkilerinin, TL’deki zayıf seyrin enflasyon üzerindeki olumsuz etkisinden potansiyel olarak çok daha güçlü olacağını düşünüyorum.” Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ocak ayı başındaki 72 dolardan 25 doların altına kadar geriledi.

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