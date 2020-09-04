Enflasyondaki artış beklentinin altında

Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette aylık bazda enflasyonun yüzde 1 artış göstermesi beklenirken, tahmin aralığı ise yüzde 0.56 - yüzde 1.41 bandında yer alıyordu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0.96 olmuştu.

TÜİK verilerine göre ana harcama grupları itibarıyla aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 5.09 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1.56 ile ulaştırma ve yine yüzde 1.56 ile lokanta ve oteller oldu. Aylık en yüksek azalış yüzde 2.11 ile giyim ve ayakkabı grubunda gözlendi. Gıda ve alkolsüz içecekler ise yüzde 0.08 azalış kaydetti. Yıllık bazda ise ağustos ayında en düşük artış yüzde 2.44 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 6.37 ile haberleşme, yüzde 6.61 ile eğlence ve kültür, yüzde 8.50 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 26.99 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14.68 ile sağlık ve yüzde 13.51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.