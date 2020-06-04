04.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Enflasyondaki artış yazla düşüşe geçer’
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1.36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5.53 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12.1, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9.14 arttı.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasının yüzde 0.92, yıllık enflasyonun yüzde 10.9 olacağını öngörmüştü.
Beklentinin üzerinde
Ekonomistler, mayıs ayında TÜFE’nin giyim ve ayakkabı ile ulaştırma grubundaki fiyat artışlarının etkisiyle piyasa beklentisinin üzerinde yükseldiğini belirterek, enflasyonun lehte baz etkisiyle yaz aylarından itibaren düşüşe geçebileceğini ifade etti.
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