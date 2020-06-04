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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Enflasyondaki artış yazla düşüşe geçer’
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    04.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Enflasyondaki artış yazla düşüşe geçer’

    Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1.36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.54 artış gösterdi. Yıllık  enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5.53 oldu.

    ‘Enflasyondaki artış yazla düşüşe geçer’

     

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12.1, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9.14 arttı.

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasının yüzde 0.92, yıllık enflasyonun yüzde 10.9 olacağını öngörmüştü.

    Beklentinin üzerinde

    Ekonomistler, mayıs ayında TÜFE’nin giyim ve ayakkabı ile ulaştırma grubundaki fiyat artışlarının etkisiyle piyasa beklentisinin üzerinde yükseldiğini belirterek, enflasyonun lehte baz etkisiyle yaz aylarından itibaren düşüşe geçebileceğini ifade etti.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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