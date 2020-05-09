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    HaberlerEkonomi Haberleri EPDK 17 şirkete lisans verdi
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    09.05.2020 - 09:53 | | AA

    EPDK 17 şirkete lisans verdi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 17 şirkete lisans verildi.

    EPDK 17 şirkete lisans verdi

     

    EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 13 şirkete üretim lisansı ve 1 şirkete dağıtım lisansı verildi.

    Söz konusu piyasada 4 şirketin üretim, 2 şirketin tedarik, 1 şirketin otoprodüktör lisansı sonlandırıldı.

    Petrol piyasasında ise 2 şirkete madeni yağ, 1 şirkete depolama lisansı verildi.

    LPG piyasasında 1 şirketin depolama lisansı sonlandırıldı.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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