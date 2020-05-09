EPDK 17 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 13 şirkete üretim lisansı ve 1 şirkete dağıtım lisansı verildi.
Söz konusu piyasada 4 şirketin üretim, 2 şirketin tedarik, 1 şirketin otoprodüktör lisansı sonlandırıldı.
Petrol piyasasında ise 2 şirkete madeni yağ, 1 şirkete depolama lisansı verildi.
LPG piyasasında 1 şirketin depolama lisansı sonlandırıldı.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.