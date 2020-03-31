BİST88.0590EURO7,26-0,02USD6,590,18ALTIN342,17-0,33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri EPDK 2020 için YEKDEM maliyetlerini revize etti
    ABONE OL
    31.03.2020 - 08:51 | | DHA

    EPDK 2020 için YEKDEM maliyetlerini revize etti

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı için öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini revize etti.

    EPDK 2020 için YEKDEM maliyetlerini revize etti

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararında, 2020 yılı için öngörülen YEKDEM maliyetleri de revize edildiği belirtildi.

    Buna göre YEKDEM maliyetleri kWh başına;

    - Nisan için 121.02 TL, 

    - Mayıs için 128.66 TL, 

    - Haziran için 106.82 TL, 

    - Temmuz için 100.67 TL,

    - Ağustos için 105.91 TL, 

    - Eylül için 90.70 TL, 

    - Ekim için 92.25 TL, 

    - Kasım için 88.51 TL,

    - Aralık için 90.10 TL olarak yeniden belirlendi.

      Milliyet'te Gündem (31 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu!

      Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu!

      SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

      SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

      Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

      Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

      30 Mart corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsü tablosu

      30 Mart corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsü tablosu

      Sıradaki Haber