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10.11.2020 - 09:33 | | AA

EPDK 46 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 46 yeni lisans verildi.

EPDK 46 yeni lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.?

Buna göre, elektrik piyasasında 41 üretim, 3 tedarik lisansı verildi.

Bu kapsamda, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirilirken, 3 şirketin tedarik lisansı iptal edildi.?

Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı tahsis edildi, LPG piyasasında ise 1 şirkete depolama lisansı verildi.

Sevimli kedi istiklal marşı okununca böyle beklediBursa İnegöl Dumlupınar Ortaokulu bahçesinde öğrenciler tarafından okunan istiklal marşı sırasında ön tarafta duran kedi herkesi şaşırttı. İstiklal marşı okunana kadar kedi durduğu yerden ayrılmadı o anlar ise cep telefonuyla böyle görüntülendi.
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