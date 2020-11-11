EPDK 46 yeni lisans verdi

EPDK’nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 41 üretim, 3 tedarik lisansı verildi.

Bu kapsamda, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirilirken, 3 şirketin tedarik lisansı iptal edildi. Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı tahsis edildi, LPG piyasasında ise 1 şirkete depolama lisansı verildi.