EPDK Başkanı Yılmaz'dan doğal gaz faturası açıklaması

İstanbul'da doğal gaz faturaları hakkındaki şikayetlerin ardından 'mevzuata aykırı sürelerde faturalandırma' yapılması gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 'ye soruşturma başlatmıştı. Konuyla ilgili EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Yılmaz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bize vatandaşlardan yoğun bir şekilde şikayet geldi. Faturaları inceleyince bir takım bulgular elde ettik. 25 ile 35 gün arasında okunması gereken faturaların 55 günde okunduğunu gördük. Burada vatandaşların bir mağduriyeti söz konusu. Biz de bu konuyla ilgili soruşturma başlattık.

"İGDAŞ CEZAİ YAPTIRIMLA KARŞI KARŞIYA KALACAK"

İGDAŞ yıllardır bu sektörün öncülerinden olan bir kurum. İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Faturalar eğer şartlar nedeniyle belirlenen sürede okunmuyorsa geçen yılın aynı dönemine ait fatura gönderilmeliydi.

Fazla alınan tutarların vatandaşlara iade edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz bu konuya müdahil olacağız ve İGDAŞ cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Şu anda başka illerden gelen bir şikayet söz konusu değil. Eğer böyle bir şikayet söz konusu olursa gerekli müdahaleler yapılacak. Vatandaşlarımız bize tüm şikayetlerini iletebilirler.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, saatler önce ise yaptığı yazılı açıklamasında, "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma başlattık. Gerekeni yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"EPDK OLARAK BU KONUDA ÇOK HASSASIZ"

Elektrik ve doğal gaz sayaçlarının yapılan işin terazisi olduğunu, halkın sayaçların doğruluğu ve okuma işlemlerinin güvenilirliği konusunda asla tereddüde düşürülmemesi gerektiğini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetmişti:

"Sayaçların okunma süreleri belli. Bütün şirketler de ona göre sorumluluklarını bilecek, titizlikle görev yapacak. Sayaçları okurken, faturaları düzenlerken tüketicinin kafasında soru işareti oluşturursanız vatandaşı mağdur ederseniz elbirliği ile bugünlere getirdiğimiz koskoca bir sektöre zarar verirsiniz. EPDK olarak bu konuda çok hassasız. Dağıtım şirketleri 25 yıldır, biz de kurum olarak 18 yıldır bu sürecin içindeyiz. Doğal gaz sektöründe faturalandırmalar ile ilgili daha önce böylesi şikayetlerle karşılaşmamıştık. Bundan sonra da tekrarlanmamasını, uzun yıllara dayalı bu güvenin zedelenmemesini umuyoruz. Özel şirket olsun, belediye iştiraki olsun bizim için farklı değil. İçinden geçtiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur edilmesine, sektörümüze halel gelmesine asla müsaade etmeyiz."

Başka illerden de yüksek doğal gaz faturalarıyla ilgili tüketici şikayetlerinin EPDK'ya gelmeye başladığını belirten Yılmaz, "Vatandaşımız rahat olsun, bize güvensin. Onlara bir cep telefonu, bir mail kadar yakınız. Faturalarla ilgili şüphesi olan kurumumuzun internet sitesi üzerinden bize başvursun. Şikayetleri tek tek inceliyor ve gerekli adımları atıyoruz. İGDAŞ soruşturması sonucunda da Kurulumuz mevzuata aykırılığı sabit görürse gerekli yaptırımları uygulayacağız" dedi.