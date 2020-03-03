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    03.03.2020 - 06:19 | | AA

    EPDK Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz atandı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) BaşkanlığınaMustafa Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    EPDK Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz atandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama  kararına göre, EPDK Başkanlığına, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı  Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Mustafa Yılmaz'ın ataması  yapıldı.

    Mustafa Yılmaz'ın öz geçmişi

    Mustafa Yılmaz, 1966 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu.  Yılmaz, Nizip'teki ortaöğreniminin ardından 1984-1988 yıllarında İstanbul  Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı. 1989 yılında İstanbul'da  serbest avukatlığa başlayan Yılmaz,1993-2004 yıllarında enerji sektöründe avukat  olarak çalıştı.

    Yılmaz, 21 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar  Kurulu Kararı ile EPDK Kurul Üyeliğine atandı, 28 Ocak 2010'da EPDK İkinci  Başkanı olarak görevlendirildi.

    20 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı  ile EPDK Başkanı olarak atanan Yılmaz, görev süresinin bitimini müteakiben 1 Mart  2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla da EPDK Başkanı  olarak ikinci kez atandı.

    İngilizce bilen Yılmaz, evli ve üç çocuk babası.

     

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