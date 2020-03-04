04.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
EPDK Başkanlığı’na Yılmaz yeniden atandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığı’na Mustafa Yılmaz’ın yeniden atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yılmaz, 1966’da Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yılmaz, 1989’da İstanbul’da serbest avukatlığa başladı. 1993-2004 yıllarında enerji sektöründe avukat olarak çalıştı. Şubat 2004’te EPDK üyeliğine atanan Yılmaz, Ocak 2010’da EPDK İkinci Başkanı olarak görevlendirildi. Şubat 2014’te EPDK Başkanlığı’na getirilen Yılmaz, görev süresinin bitimini müteakiben 1 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla EPDK Başkanı olarak ikinci kez atanmıştı. Dünkü karar ile üçüncü kez bu göreve getirilen Yılmaz, evli ve üç çocuk babası.