EPDK Başkanlığı’na Yılmaz yeniden atandı

Yılmaz, 1966’da Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yılmaz, 1989’da İstanbul’da serbest avukatlığa başladı. 1993-2004 yıllarında enerji sektöründe avukat olarak çalıştı. Şubat 2004’te EPDK üyeliğine atanan Yılmaz, Ocak 2010’da EPDK İkinci Başkanı olarak görevlendirildi. Şubat 2014’te EPDK Başkanlığı’na getirilen Yılmaz, görev süresinin bitimini müteakiben 1 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla EPDK Başkanı olarak ikinci kez atanmıştı. Dünkü karar ile üçüncü kez bu göreve getirilen Yılmaz, evli ve üç çocuk babası.