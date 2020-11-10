Erdemir Kümaş Manyezit’i satın alacak

Erdemir’den yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding ve onun girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim ortaklığında faaliyet gösteren Kümaş, dünya kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine sahip bulunuyor.



Ağırlıklı olarak demir çelik ve çimento sektörlerinde kullanılan refrakter ürünlerini üreten Kümaş, iç piyasadaki ihtiyacı karşıladığı gibi önemli oranda ihracat da yapıyor.



Erdemir, 1972’den bu yana Kütahya’da operasyonlarını sürdüren ve 2012’de Yıldız Holding’e katılan Kümaş Manyezit’i satın alma öncesinde kapsamlı inceleme yapacak, finansal, hukuki ve operasyonel süreçlerin ardından da teklif verecek.



Stratejik sektörler



OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, Türkiye’nin zengin ve kıymetli manyezit kaynaklarının verimli kullanılması, bu varlıklardan sürdürülebilir getiri elde edilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve kaynakların uluslararası entegrasyon için kullanılması hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini belirtti.



OYAK şirketleri içerisinde sinerji yaratacak, milli ekonomiye katkı sağlayacak ve uluslararası platformda Türkiye’yi güçlü konuma taşıyacak hamlelerde bulunduklarını vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:



“Kümaş, nitelikli rezervler dolayısıyla yurt içi ve Avusturya, Hindistan, Çin gibi önemli refrakter üreticilerinin bulunduğu ülkelerdeki yatırımcıların yoğun ilgisini çekmektedir. Bu değeri OYAK bünyesine katabilmek, ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz etmektedir. Bu yatırımla demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerimize entegrasyon sağlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla bu adım maliyetlerimizi düşürecek. Hem yerli sanayicilerimize ham madde tedarikinde fırsat yaratılması hem de ihracatla ülkemizi stratejik bir konuma taşımayı hedefliyoruz.”