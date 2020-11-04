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    HaberlerEkonomi Haberleri Erdoğan imzaladı! LPG'li araçlarla ilgili flaş karar
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    04.11.2020 - 11:01 |

    Erdoğan imzaladı! LPG'li araçlarla ilgili flaş karar

    Gelen son dakika haberine göre; LPG'li araçların alışveriş merkezlerinin (AVM) kapalı otoparklarına girmesine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Erdoğan imzaladı! LPG'li araçlarla ilgili flaş karar

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve binaların yangından korunmasına hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğe göre, AVM'lerin, "Ticari faaliyet amaçlı park yerleri" için belirlenen kural ve şartları sağlamaları kaydıyla AVM'lerde bulunan kapalı otoparklara LPG sistemli araçların girmesine izin verilecek.

    LPG'li araçların alınabileceği kapalı otoparklar, 1. bodrum katlardan daha aşağı konumlandırılamayacak. Giriş ve çıkışları diğer araçların alınacağı otoparklardan ayrı olarak düzenlenecek.

    Bu otoparkları tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilecek. Araç giriş-çıkış ve kayıt sorumlusu görevlilerince araçların belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecek.

    Erdoğan imzaladı LPGli araçlarla ilgili flaş karar

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