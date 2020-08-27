Erdoğan'ın çağrısından sonra ilk kez ektiği kenevirin hasadına başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ocak 2019 yılında yaptığı kenevir üretimi konusunda çiftçilere teşvik konusunda açıklamalarından sonra Bartın’ın Kozcağız beldesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Eser, Eskihamidiye köyünde, geçtiğimiz aralık ayında 10 dönüm çöplük olan alanı satın alarak, tarım arazisine dönüştürdü. Bartın Valiliği ve Tarım Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle 36 kilogram tohum ekti. Nisan ayında tarlaya ekim yapan Eser ailesi, pandemi döneminde tarlada kenevir liflerinin büyümesi için yoğun çaba sarf etti. 4 ayda hasat yapılacak duruma gelen kenevirlerin boyları yaklaşık 5 metreye kadar ulaştı. 10 dönüm arazide, 10 ton kenevir lifi elde eden Eser, 6 işçiyle titizlikle kenevirlerin hasat işlemine başladı. Hasat sonunda tarlada kurutulacak olan kenevir lifleri, Amasra Merzifon Gümüşhacıköy köyündeki ip ve urgan fabrikasına gönderilecek. Kenevir, sapındaki liflerin sağlamlığı ile özellikle tekstil sektöründe kullanılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLHAM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çiftçilere yönelik kenevir ekimi ve destek sözünden esinlendiğini söyleyen Hüseyin Eser, "Cumhurbaşkanımızın konuşmasının ardından çok aklıma yattı. Sonra burada 10 dönüm çöplük olan araziyi aldık ve Bartın Valiliği ve Tarım Orman Müdürlüğü'nün destekleri ile kenevir ekimini gerçekleştirdik. 4 ayda kenevir bitkisi büyüyerek, hasat yapılacak hale geldi. İlk kez Bartın’da yapılmış oldu. Bu da bizi çok mutlu etti. Kenevir sapından elde edilen lifleri anlaştığımız iplik fabrikasına göndereceğiz. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda da ekim yapacağız" dedi.

'HERKES KENEVİR EKEBİLİR'

Kenevir ekiminin çok zahmetli bir iş olmadığını kaydeden Hüseyin Eser, "Keneviri ektikten sonra takibini yapıyorsunuz, sonrasında biraz hasadı zor gibi gözükse de çok zorluğu olduğunu söyleyemem, o yüzden herkesin bunu yapmasını tavsiye ederim. Özellikle pandemi döneminde hep bahçede oldum. Bu da bizim için çok büyük avantaj oldu. İnsanların toprakla uğraşması çok güzel, insanın ömrünü uzatıyor. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.