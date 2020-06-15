15.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Ertelenen vergi ödenecek
Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından 1 Haziran itibarıyla muaf tutulan iş yeri sahibi ya da çalışan 65 yaş ve üzeri mükelleflerin, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen vergilerini ödemesi için son 2 gün. Kısıtlamadan muaf tutulan 65 yaş ve üstü mükelleflerin mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimlerini 16 Haziran sonuna kadar vermesi gerekiyor. Bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecek.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden Prof. Semih Öz, AA’ya, 65 yaş üzeri olup sokağa çıkmasına izin verilen ticari, zirai veya mesleki kazançları yönünden gelir vergisi mükelleflerinin salıya kadar beyannamelerini vermek zorunda olduğunu hatırlattı. Öz, “Ücretli işlerine dönen 65 yaş üstü mükellefler de kira geliri varsa beyanname verecek. Ancak yaşı ne olursa olsun kronik rahatsızlığı olan mükellefler için sokağa çıkma yasağı sona ermedi. O mükellefler mücbir sebep kapsamında olduğu için beyanname vermeleri gerekmiyor” dedi.
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