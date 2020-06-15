Ertelenen vergi ödenecek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden Prof. Semih Öz, AA’ya, 65 yaş üzeri olup sokağa çıkmasına izin verilen ticari, zirai veya mesleki kazançları yönünden gelir vergisi mükelleflerinin salıya kadar beyannamelerini vermek zorunda olduğunu hatırlattı. Öz, “Ücretli işlerine dönen 65 yaş üstü mükellefler de kira geliri varsa beyanname verecek. Ancak yaşı ne olursa olsun kronik rahatsızlığı olan mükellefler için sokağa çıkma yasağı sona ermedi. O mükellefler mücbir sebep kapsamında olduğu için beyanname vermeleri gerekmiyor” dedi.