Erzak kolisinde Ramazan bereketi

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala perakendeciler Ramazan kolisi hazırlıklarına hız verdi. Kolilerin yanı sıra çek de tercih edildiğini belirten sektör temsilcileri, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle erzak kolilerinin erken alınmaya başladığını söylüyor.

Birçok ürünün yer aldığı erzak kolilerinde her bütçeye göre seçenekler bulunuyor. 2018 yılında 25 ila 105 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan Ramazan kolileri, 2019 yılında 37 ila 124 lira arasında satılmıştı. Bu yıl ise 45 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkıyor. Her bütçeye uygun hediye çeklerinin tutarları ise 500 liraya kadar yükseliyor.



‘Erzak daha uygun’

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, marketlerin Ramazan kolileri için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Geçen yıl koli yerine çeklerin yükselişte olduğunu hatırlatan Düzgün, “Bu yıl hediye çeki alan da var, koli alan da... Bu yıl erzakları koli ile ulaştırmanın daha iyi olacağını düşünüyoruz. Kolilerin de hijyenik ortamlarda hazırlanması gerekiyor. Sonuçta hediye çekleri 4-5 kere el değiştirebiliyor. Ayrıca çek yerine koliyle erzak verilirse böylece vatandaş da dışarı çıkmak zorunda kalmaz” dedi.

Bu yıl vatandaşların Kovid-19 salgını nedeniyle kolileri ihtiyaç sahiplerine daha erken ulaştırmak istediğini belirten Düzgün, koli fiyatlarında geçen yıla oranla bir miktar artış olduğunu da sözlerine ekledi.



Online sipariş imkânı

Ramazan ayı için dört farklı koli hazırlayan Carrefoursa, 15 farklı üründen oluşan paketi 49.90 lira, 22 adet ürün bulunan paketi 79.90 lira, 26 ürün bulunan paketi ise 99.90 liradan satışa sunarken, 35 üründen oluşan koliyi de 149.90 liraya satıyor.

Şirket, koliler için online market carrefoursa.com’dan da sipariş alıyor. Öte yandan alışveriş çeki, kurumsal hediye kartı ve elektronik kart seçenekleri de sunuyor.

60 yaş üstüne öncelik



Migros, Ramazan kolileri için çalışmalarını sürdürüyor. 60 yaş ve üstü müşterilerinin kolay sipariş verebilmesi için de 0850 955 24 65 numaralı telefon hattını devreye alan şirket, hat üzerinden Ramazan kolisi siparişi veren 60 yaş ve üstü müşterilere teslimatı ücretsiz ve öncelikli olarak gerçekleştiriyor. Migros, 13 üründen oluşan kolisini 44.90 lira, 22 ürünlü paketi 79.90 lira, 31 ürünlü paketi ise 109.90 liradan müşterilerine sunuyor. Müşteriler mağazalarda bulunan HediyeM kartlara kasalardan tek seferde en az 5 lira, en fazla 500 lira yükleyerek hediye de edebiliyor.



Telefona da yükleniyor

Şok ise tüketicilerine 25, 50 ve 100 TL’lik Şok Hediye Kart’ın yanı sıra Şok Kurumsal Kart ile alışveriş olanağı sunuyor. Müşteriler hediye kartları marketlerden temin edebiliyor.



A101 de tüketicilerine 50, 100, 150, 200 liralık hediye çekleri sunuyor. A101’in hediye çekleri hem marketten alınabiliyor hem de kısa mesaj ile sanal çek şeklinde telefona yönlendirilebiliyor. Bim ise 50 ve 100 liralık hediye çeklerini tüketicilere sunuyor.



Her bütçeye göre koli var

Metro Türkiye de, dört farklı erzak paketini tüketicilere sunuyor.



Şirket, 13 çeşitten oluşan paketi 63.90 lira, 21 çeşitten oluşan paketi 106.90 lira, 22 çeşitten oluşan paketi 139.90 lira ve şarküteri, peynir, zeytin gibi 7 çeşit üründen oluşan paketi ise 63.90 liraya satıyor.