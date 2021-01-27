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27.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Esenyurt ve Fatih’te ikamet iznine sınırlama getirildi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul’un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde ikamet izni amacıyla yapılan ilk başvuruların kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Esenyurt ve Fatih’te ikamet iznine sınırlama getirildi

Yapılan açıklamada, “Fatih için yatırım amaçlı kısa dönem ikamet izni talepleri ile üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak üzere, Esenyurt için yatırım amaçlı ve taşınmazın Esenyurt’ta olması koşuluyla kısa dönem ikamet izni talepleri ile Esenyurt’taki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin ikamet izni talepleri hariç olmak üzere Esenyurt ve Fatih ilçelerinde 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılan ilk başvurular kabul edilmeyecektir” denildi. 

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