ESK ihaleleri e-ihale yöntemiyle yapacak

ESK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda şu bilgiler verildi:

"Korona Virüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemiz tarafından etkin bir şekilde yürütülen mücadele kapsamında, Kurumumuz tarafından e-ihale yöntemi ile yapılan ihalelerimize İhalede istenen tüm bilgi ve belgeler, Yeterlik Bilgileri Tablosu aracılığıyla Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden otomatik olarak hazırlanabildiğinden, isteklilerin, teklif hazırlama ve sunma işlemlerini EKAP üzerinden yapabileceği, İhalenin ilk oturumuna ilişkin tüm tutanaklara EKAP üzerinden erişim sağlanabildiğinden, isteklilerin ilk oturuma katılmak için idareye gitmelerine gerek bulunmadığı, Hususlarının, konunun önemi nedeniyle gerekli özen ve hassasiyet gösterilerek isteklilerce gerçekleştirilecek işlemlerde dikkate alınması önemle duyurulur."