BİST115.1210.40EURO7.710.30USD6.85-0.01ALTIN389.75-0.24
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ESK mangallık tavuk satışına başladı
    ABONE OL
    29.06.2020 - 12:30 | | AA

    ESK mangallık tavuk satışına başladı

    Et ve Süt Kurumu (ESK), mangal için özel olarak ürettiği ve parçalayarak tüketiciye sunduğu gövde tavukları kilogramı 12,50 liradan satıyor.

    ESK mangallık tavuk satışına başladı

    Kurumdan yapılan açıklamaya göre, mangal sezonunun açılmasıyla tavuk ürünlerine talep arttı. Tüketicinin kaliteli ve ekonomik ürünlere ulaşmasını hedefleyen ESK, müşterileri için mangallık gövde tavuk üretimine başladı.

    ESK'nın mangal için özel olarak ürettiği parçalanmış gövde tavuklar, kilogramı 12,50 liradan satışa sunuldu. ESK Genel Müdürü Osman Uzun, konuyla ilgili değerlendirmesinde, tüketicilere ekonomik ve kaliteli et ürünleri ulaştırmak amacıyla çalıştıklarını belirterek, "Ülkemize 68 yıldır güvenilir ve uygun fiyatla ürünler sunan ESK, yeni ürünleriyle halkımıza hizmetini sürdürüyor. Yaz sezonunda piknik ve mangal lezzetini yaşatmak için özel mangallık tüm tavuk üretip tüketicimize ekonomik fiyata sunuyoruz." ifadesini kullandı.

    Kurum, daha önce de ESK markalı raf ömrü uzun kıyma ve kuşbaşı konserveyle dondurulmuş kıyma üretimine başlamıştı.

    'Esrarengiz fareler" doğaya dost çıktıİstilacı hayvan türleri arasında yer alan ve halk arasında "esrarengiz fare" olarak bilinen su maymunları, yerleştikleri Iğdır'da doğaya zarar vermeden yaşıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih'te 24 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 6 kişi yakalandı

    Fatih'te 24 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 6 kişi yakalandı

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    30 Haziran Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta salı Bim kataloğunda neler var?

    30 Haziran Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta salı Bim kataloğunda neler var?

    Sıradaki Haber