ESK'dan yetiştiricilere 3 milyar lira ödeme yapıldı

ESK'nin 2017 ve 2018 bilançoları, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.

Uzun, kurumun 11 et ve 1 tavuk kombinası, 1 et işletme müdürlüğü olmak üzere 13 iş yeriyle faaliyetlerini sürdürdüğünü, Yozgat Süt Tesisi ve Trabzon Et Kombinasının yapımının devam ettiğini bildirdi.

Sözleşmeli besicilik sisteminin yanı sıra hayvan alımlarında randıman, prim uygulaması, aile işletmeciliğini destekleme gibi esaslarla besicilikte verim ve karkas kalitesinin artırıldığına işaret eden Uzun, "Hayvan alım fiyatlarını güncelleyerek besicilere pazar ve fiyat garantisi sunan ESK, bugün itibarıyla besicilerin yerli menşeili hayvanlarını kilosu 34 lira, ithal menşeili hayvanlarını ise 33 liradan satın almaktadır. Kurumumuzca 2019 yılından bugüne kadar yaklaşık 270 bin baş hayvan alımı yapılmış ve 83 bin ton kırmızı et üretilmiştir. Ayrıca 8,5 milyon kanatlı hayvan alımı yapılmış ve 14 bin ton beyaz et üretilmiştir. ESK tarafından yetiştiricilerimize bu süreçte yaklaşık 3 milyar lira ödeme yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Uzun, ESK tarafından Eylül 2018 itibarıyla canlı hayvan ithalatının sonlandırıldığını anımsatarak, "Yalnızca, tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu ülkelerin karşılıklı çıkarlarını koruyan ikili anlaşmalar kapsamında Bosna Hersek’ten 2 bin 500 ve Sırbistan’dan 2 bin olmak üzere iki yılda toplam 4 bin 500 ton et alımı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu et alımı, Türkiye'nin yıllık kırmızı et tüketimine oranlandığında rakamlar iç piyasayı bozacak miktarda değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ürün çeşidini 752'ye çıkardık"

Kurum tarafından üretilen et ve et ürünlerinin, başta Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına verildiğini anlatan Uzun, kurumun ürün çeşidini 752'ye çıkardığını belirtti.

Uzun, ESK'nin süte müdahale alımlarını, Ulusal Süt Konseyinin belirlediği çiğ süt fiyatını uygulamak şartıyla yağsız süt tozu alımı olarak gerçekleştirdiğini, üretilen süt tozunun, piyasa talepleri değerlendirilerek tamamına yakınının yurt dışına satıldığını kaydetti. Uzun, bu kapsamda süt üreticilerine yaklaşık 1 milyar lira ödeme yapıldığını kaydetti.

Pandemi ile mücadele döneminde, ESK'nin stokunda bulunan etlerin raf ömrü uzun ürünlere dönüştürüldüğünün altını çizen Uzun, bu sayede piyasada herhangi bir arz sıkıntısı oluşmasına izin verilmediğini ifade etti.

Uzun, sunumunun ardından komisyon üyesi milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Uzun, Erzurum Et Kombinasında yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.

ESK Genel Müdürü Uzun, stoktaki etlerin 2018'de artmasının sebebinin, o dönemde üreticinin zarar etmemesi için kesimlerin artmasından kaynaklandığını, bu etleri daha sonra piyasaya sürdüklerini anlattı.

Uzun, Bosna Hersek'ten gelen etlerin kesim ve taşıma süreçlerinin son derece titiz bir şekilde takip edildiğini, bir firmadan gelen etlerde sorun çıktığını ve o etlerin imha edildiğini belirterek, bu firmayı da ihalelerden men ettiklerini vurguladı.

Toplantıda, ESK'nin 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.