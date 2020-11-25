Eski Fed Başkanı Janet Yellen ‘Hazine’ yolunda

Yellen, bu göreve seçilmesinin kesinleşmesi durumunda 231 yıldır bu göreve getirilen ilk kadın olacak. Deneyimli bir ekonomist ve işgücü piyasası uzmanı olan Yellen Büyük Buhran’dan bu yana en sert krizden ülkeyi çıkarmaktan sorumlu olacak.

Biden’ın Demokrat destekçileri tarafından teyit edilen bu adımla Hazine’nin odak noktası artan ekonomik eşitsizlikle ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için çabalara kayacak ve Trump yönetiminin salgın öncesinde vurguladığı vergileri düşürme ve finansal düzenlemeleri gevşeten yaklaşımından uzaklaşacak.

74 yaşında

Reuters 74 yaşındaki Yellen’in, Biden’a onlarca yıllık ekonomik politika deneyimi getirdiğini ve Kongre, uluslararası finans yetkilileri, ilericiler ve iş dünyası tarafından saygı gördüğünü yazdı. Koronavirüs salgınının tahribat yarattığı ekonomiyi canlandırmak için mali harcama musluklarının açılması çağrısında bulunan Yellen Hazine, Fed ve Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi’ne başkanlık edecek ilk kişi olacak. Biden’ın geçiş ekibinin sözcüsü konuya yönelik açıklama yapmadı.