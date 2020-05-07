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    07.05.2020 - 11:14 | | AA

    Eskişehir'de yetiştirilen ürünler İstanbul'da sofraları "yeşillendiriyor"

    Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde seralarda yetiştirilen roka, marul, maydanoz, tere gibi yeşillik ürünler, İstanbul'a gönderiliyor.

    Eskişehir'de yetiştirilen ürünler İstanbul'da sofraları "yeşillendiriyor"

    Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'de üretilen yeşilliklerin her mevsim İstanbulluların sofrasında bulunduğunu söyledi.

    Üreticilerin bu süreçte canla başla çalıştığını belirten Çam, "İlçemizin genç nüfusu da az olunca, işler genellikle yaşlılara kalıyor." dedi.

    Çam, şu ana kadar ilçelerinde virüs vakasının görülmediğini ancak tedbirin de elden bırakılmadığını dile getirdi.

    Bu süreçte üretimin devam etmesi ve gıda zincirinin bozulmamasının önemine dikkati çeken Çam, şunları kaydetti:

    "Çiftçilerimiz üretiyor, kurallara da uyuyorlar. Herkes kendi tarlasında izole halde çalışıyor. Bizim toplumumuz çok çalışkan. Seralar özellikle orucun da tutulduğu bu günlerde çok sıcak oluyor. Yine de bu insanlar seralarda çalışmaya devam ediyor. Roka, marul, maydanoz, tere gibi ürünler yetiştiriyoruz. Yıllardır İstanbul başta olmak üzere birçok ilin sofrasını bizler yeşillendiriyoruz."

    "Günde 16 saat çalışıyoruz"

    Çiftçilerden İlhan Karasu da uzun yıllardır tarımla uğraşarak ailesinin geçimini sağladığını belirtti.

    Özellikle yeşilliklerin bekletilmeden alıcıyla buluşturulması gerektiğini anlatan Karasu, "İstesek de istemesek de çalışmak zorundayız çünkü yeşillik tarlada beklemez. Virüs nedeniyle hallerde çalışmalar kısıtlı. Biz de acele ederek ürünlerimizi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Günde 16 saat çalıştıklarını aktaran Karasu, "Her gün ilçemizden 10 tır yeşillik, İstanbul sofralarına gidiyor. Ben de bahçemde günlük 4 bin topak roka ile çorbaya tuz ekiyorum. Allah bereket versin, yağında kavruluyoruz." diye konuştu.

      Koronavirüse rağmen dışarı çıktı! "Trabzonluyum, darlandım" dedi...İstanbul’da vatandaşlar corona virüs tedbirlerine uyarken bazı vatandaşlar da sokaklara çıkmakta ısrarcı davranıyor. Pendik’te sokağa çıkan bir vatandaş, kendisine yöneltilen ‘neden dışarıdasınız’ sorusuna, “Trabzonluyum, darlandım” şeklinde cevap verdi. Başka bir vatandaş ise, “Canım çektiği için dışarıdayım” dedi.
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